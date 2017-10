As we know Package Managers are one of the top most contributor in Linux system. Most of us prefer command line interface for package management such as YUM, DNF, APT, PACMAN, and ZYPPER based on Linux distributions.

Package Manager allows us to perform actions such as installing new software packages, removing unnecessary software packages, updating the existing software packages, searching for specific software packages, and updating the system to latest available version, etc.

As a system administrator you should track list of installed packages on system which help you to save lots of time especially when you setup a new server. This list will help you to install necessary packages very quickly since we already have the list in handy.

There are multiple tools that are used to manage packages in Linux, from graphic or text-based interfaces to the low level tools used to install packages.

This is very small geek yet powerful for the system admin who’s very new to Linux and package management. In this tutorials we are going to cover all the major Linux distributions such as RHEL (RedHat), CentOS, Fedora, Debian, Ubuntu, openSUSE, and Arch Linux systems.

RPM Command : List Installed Packages On RPM Based Systems

We can use the RPM command with -qa option to get the list of installed packages on RHEL (RedHat), CentOS, Fedora, and openSUSE systems.

RPM stands for RPM Package Manager formerly known as Red Hat Package Manager is a powerful package management system for Red Hat Enterprise Linux (RHEL) as well as other Linux distribution such as Fedora, CentOS, and openSUSE. RPM maintains a database of installed packages and their files, so you can invoke powerful queries and verification’s on your system.

$ rpm -qa or $ rpm -qa --last jdk-9.0.1-9.0.1-ga.x86_64 Wed 25 Oct 2017 05:14:11 PM IST kernel-debug-devel-4.12.14-300.fc26.x86_64 Sat 30 Sep 2017 10:02:36 PM IST SDL-1.2.15-25.fc26.x86_64 Sat 30 Sep 2017 10:02:28 PM IST iwl3160-firmware-25.30.13.0-77.fc26.noarch Sat 30 Sep 2017 10:02:17 PM IST iwl2030-firmware-18.168.6.1-77.fc26.noarch Sat 30 Sep 2017 10:02:17 PM IST iwl2000-firmware-18.168.6.1-77.fc26.noarch Sat 30 Sep 2017 10:02:17 PM IST iwl135-firmware-18.168.6.1-77.fc26.noarch Sat 30 Sep 2017 10:02:17 PM IST iwl105-firmware-18.168.6.1-77.fc26.noarch Sat 30 Sep 2017 10:02:17 PM IST iwl100-firmware-39.31.5.1-77.fc26.noarch Sat 30 Sep 2017 10:02:17 PM IST iwl1000-firmware-39.31.5.1-77.fc26.noarch Sat 30 Sep 2017 10:02:17 PM IST container-storage-setup-0.7.0-1.git4ca59c5.fc26.noarch Sat 30 Sep 2017 10:02:17 PM IST cockpit-dashboard-151-1.fc26.x86_64 Sat 30 Sep 2017 10:02:17 PM IST iwl6050-firmware-41.28.5.1-77.fc26.noarch Sat 30 Sep 2017 10:02:16 PM IST iwl6000g2b-firmware-18.168.6.1-77.fc26.noarch Sat 30 Sep 2017 10:02:16 PM IST iwl6000g2a-firmware-18.168.6.1-77.fc26.noarch Sat 30 Sep 2017 10:02:16 PM IST iwl6000-firmware-9.221.4.1-77.fc26.noarch Sat 30 Sep 2017 10:02:16 PM IST iwl5150-firmware-8.24.2.2-77.fc26.noarch Sat 30 Sep 2017 10:02:16 PM IST iwl5000-firmware-8.83.5.1_1-77.fc26.noarch Sat 30 Sep 2017 10:02:16 PM IST iwl4965-firmware-228.61.2.24-77.fc26.noarch Sat 30 Sep 2017 10:02:16 PM IST iwl3945-firmware-15.32.2.9-77.fc26.noarch Sat 30 Sep 2017 10:02:16 PM IST iwl7260-firmware-25.30.13.0-77.fc26.noarch Sat 30 Sep 2017 10:02:15 PM IST

YUM Command : List Installed Packages On RHEL & CentOS Systems

Use the following YUM command to get the list of installed packages on RHEL (RedHat) & CentOS systems.

YUM stands for Yellowdog Updater, Modified is an open-source command-line front-end package-management utility for RPM based systems such as Red Hat Enterprise Linux (RHEL) and CentOS.

Yum is the primary tool for getting, installing, deleting, querying, and managing RPM packages from distribution repositories, as well as other third-party repositories.

$ yum list installed Loaded plugins: fastestmirror, langpacks Repodata is over 2 weeks old. Install yum-cron? Or run: yum makecache fast Installed Packages GConf2.x86_64 3.2.6-8.el7 @base/$releasever GeoIP.x86_64 1.5.0-11.el7 @base ModemManager.x86_64 1.6.0-2.el7 @base ModemManager-glib.x86_64 1.6.0-2.el7 @base NetworkManager.x86_64 1:1.4.0-20.el7_3 @updates NetworkManager-adsl.x86_64 1:1.4.0-20.el7_3 @updates NetworkManager-glib.x86_64 1:1.4.0-20.el7_3 @updates NetworkManager-libnm.x86_64 1:1.4.0-20.el7_3 @updates NetworkManager-team.x86_64 1:1.4.0-20.el7_3 @updates NetworkManager-tui.x86_64 1:1.4.0-20.el7_3 @updates NetworkManager-wifi.x86_64 1:1.4.0-20.el7_3 @updates OpenEXR-libs.x86_64 1.7.1-7.el7 @base/$releasever PackageKit-glib.x86_64 1.0.7-6.el7.centos @base PackageKit-gstreamer-plugin.x86_64 1.0.7-6.el7.centos @base PyQt4.x86_64 4.10.1-13.el7 @base/$releasever SDL.x86_64 1.2.15-14.el7 @base/$releasever abattis-cantarell-fonts.noarch 0.0.16-3.el7 @base/$releasever abrt.x86_64 2.1.11-45.el7.centos @base abrt-addon-ccpp.x86_64 2.1.11-45.el7.centos @base abrt-addon-kerneloops.x86_64 2.1.11-45.el7.centos @base abrt-addon-pstoreoops.x86_64 2.1.11-45.el7.centos @base abrt-addon-python.x86_64 2.1.11-45.el7.centos @base abrt-addon-vmcore.x86_64 2.1.11-45.el7.centos @base abrt-addon-xorg.x86_64 2.1.11-45.el7.centos @base abrt-cli.x86_64 2.1.11-45.el7.centos @base abrt-console-notification.x86_64 2.1.11-45.el7.centos @base

Run the following command to view the detailed information about the package.

$ yum info acl Loaded plugins: fastestmirror, langpacks Repodata is over 2 weeks old. Install yum-cron? Or run: yum makecache fast Determining fastest mirrors * base: ftp.iitm.ac.in * elrepo: elrepo.mirror.angkasa.id * extras: ftp.iitm.ac.in * updates: ftp.iitm.ac.in Installed Packages Name : acl Arch : x86_64 Version : 2.2.51 Release : 12.el7 Size : 196 k Repo : installed From repo : base Summary : Access control list utilities URL : http://acl.bestbits.at/ License : GPLv2+ Description : This package contains the getfacl and setfacl utilities needed for : manipulating access control lists.

DNF Command : List Installed Packages On Fedora System

Use the following DNF command to get the list of installed packages on Fedora system.

DNF stands for Dandified yum is the next generation version of yum. It’s allow us to installs, updates, and removes packages on RPM-based Linux distributions. DNF was introduced in Fedora 18, and it has been the default package manager for Fedora since version 22.

$ dnf list installed Installed Packages GConf2.x86_64 3.2.6-17.fc26 @@commandline GeoIP.x86_64 1.6.11-1.fc26 @@commandline GeoIP-GeoLite-data.noarch 2017.07-1.fc26 @@commandline GraphicsMagick.x86_64 1.3.26-3.fc26 @@commandline ImageMagick.x86_64 6.9.9.13-1.fc26 @updates ImageMagick-libs.x86_64 6.9.9.13-1.fc26 @updates ImageMagick-perl.x86_64 6.9.9.13-1.fc26 @updates LibRaw.x86_64 0.18.5-1.fc26 @updates ModemManager.x86_64 1.6.4-2.fc26 @@commandline ModemManager-glib.x86_64 1.6.4-2.fc26 @@commandline NetworkManager.x86_64 1:1.8.2-1.fc26 @@commandline NetworkManager-adsl.x86_64 1:1.8.2-1.fc26 @@commandline NetworkManager-bluetooth.x86_64 1:1.8.2-1.fc26 @@commandline NetworkManager-config-connectivity-fedora.noarch 1:1.8.2-1.fc26 @@commandline NetworkManager-glib.x86_64 1:1.8.2-1.fc26 @@commandline NetworkManager-libnm.x86_64 1:1.8.2-1.fc26 @@commandline NetworkManager-openconnect.x86_64 1.2.4-4.fc26 @@commandline NetworkManager-openvpn.x86_64 1:1.2.10-1.fc26 @@commandline NetworkManager-openvpn-gnome.x86_64 1:1.2.10-1.fc26 @@commandline NetworkManager-ppp.x86_64 1:1.8.2-1.fc26 @@commandline NetworkManager-pptp.x86_64 1:1.2.4-2.fc26 @@commandline NetworkManager-pptp-gnome.x86_64 1:1.2.4-2.fc26 @@commandline

Run the following command to view the detailed information about the package.

$ dnf info tilix Last metadata expiration check: 27 days, 10:00:23 ago on Wed 04 Oct 2017 06:43:27 AM IST. Installed Packages Name : tilix Version : 1.6.4 Release : 1.fc26 Arch : x86_64 Size : 3.6 M Source : tilix-1.6.4-1.fc26.src.rpm Repo : @System From repo : @commandline Summary : Tiling terminal emulator URL : https://github.com/gnunn1/tilix License : MPLv2.0 and GPLv3+ and CC-BY-SA Description : Tilix is a tiling terminal emulator with the following features: : : - Layout terminals in any fashion by splitting them horizontally or vertically : - Terminals can be re-arranged using drag and drop both within and between : windows : - Terminals can be detached into a new window via drag and drop : - Input can be synchronized between terminals so commands typed in one : terminal are replicated to the others : - The grouping of terminals can be saved and loaded from disk : - Terminals support custom titles : - Color schemes are stored in files and custom color schemes can be created by : simply creating a new file : - Transparent background : - Supports notifications when processes are completed out of view : : The application was written using GTK 3 and an effort was made to conform to : GNOME Human Interface Guidelines (HIG).

ZYPPER Command : List Installed Packages On openSUSE System

Use the following ZYPPER command to get the list of installed packages on openSUSE system.

Zypper is a command line package manager which makes use of libzypp. Zypper provides functions like repository access, dependency solving, package installation, etc.

$ zypper se --installed-only Loading repository data... Reading installed packages... S | Name | Summary | Type ---+--------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------+------------ i+ | 5201 | Recommended update for xdg-utils | patch i | AdobeICCProfiles | Adobe ICC Profiles | package i | Application Finder | Application to quickly run applications and commands | application i | Archive Manager | Open, modify and create compressed archive files | application i | Brasero | Create and copy CDs and DVDs | application i | Character Map | Insert special characters into documents | application i | Evince | Document viewer for popular document formats | application i | Firefox Web Browser | Mozilla Firefox Web Browser | application i | Five or More | Remove colored balls from the board by forming lines | application i | Four-in-a-row | Make lines of the same color to win | application i | GIMP | Create images and edit photographs | application i | GNOME Calculator | Perform arithmetic, scientific or financial calculations | application i | GNOME Chess | Play the classic two-player board game of chess | application i | GNOME Klotski | Slide blocks to solve the puzzle | application i | GNOME Mahjongg | Match tiles and clear the board | application i | GNOME Mines | Clear hidden mines from a minefield | application i | GNOME Nibbles | Guide a worm around a maze | application i | GNOME Package Updater | Update software installed on the system | application i | GNOME Robots | Avoid the robots and make them crash into each other | application i | GNOME Sudoku | Test your logic skills in this number grid puzzle | application i | GNOME Tetravex | Reorder tiles to fit a square | application i | GStreamer Multimedia Codecs | Multimedia playback for APE, AVI, FLAC, FLX, Flash, MKV, MP4, Speex, VP8, VP9 and WAV | application i | Iagno | Dominate the board in a classic version of Reversi | application i | ImageMagick | Viewer and Converter for Images | package

To view detailed information about the package.

$ zypper info nano Loading repository data... Reading installed packages... Information for package nano: ----------------------------- Repository : Main Repository (OSS) Name : nano Version : 2.4.2-5.3 Arch : x86_64 Vendor : openSUSE Installed Size : 1017.8 KiB Installed : No Status : not installed Source package : nano-2.4.2-5.3.src Summary : Pico editor clone with enhancements Description : GNU nano is a small and friendly text editor. It aims to emulate the Pico text editor while also offering a few enhancements.

PACMAN Command : List Installed Packages On Arch Linux System

Use the following PACMAN command to get the list of installed packages on Arch Linux based systems.

Pacman stands for package manager utility. pacman is a simple command-line utility to install, build, remove and manage Arch Linux packages. Pacman uses libalpm (Arch Linux Package Management (ALPM) library) as a back-end to perform all the actions.

$ pacman -Q | more acl 2.2.52-4 adwaita-icon-theme 3.24.0-1 alsa-lib 1.1.4.1-1 archlinux-keyring 20170823-1 at-spi2-atk 2.24.1-1 at-spi2-core 2.24.1-1 atk 2.24.0-2 attr 2.4.47-3 autoconf 2.69-4 automake 1.15.1-1 avahi 0.7-1 bash 4.4.012-2 bc 1.07.1-1 bing-wallpaper-git r38-1 binutils 2.29.0-1 bison 3.0.4-3 btrfs-progs 4.12-1 bzip2 1.0.6-6 ca-certificates 20170307-1 ca-certificates-cacert 20140824-4 ca-certificates-mozilla 3.32-1 ca-certificates-utils 20170307-1 cairo 1.14.10-1

To view detailed information about the package.

$ pacman -Qi bash Name : bash Version : 4.4.012-2 Description : The GNU Bourne Again shell Architecture : x86_64 URL : http://www.gnu.org/software/bash/bash.html Licenses : GPL Groups : base Provides : sh Depends On : readline>=7.0 glibc ncurses Optional Deps : bash-completion: for tab completion Required By : autoconf automake bison bzip2 ca-certificates-utils db dhcpcd diffutils e2fsprogs fakeroot figlet findutils flex freetype2 gawk gdbm gettext gmp grub gzip icu iptables keyutils libgpg-error libksba libpcap libpng libtool lvm2 m4 man-db mkinitcpio nano neofetch nspr nss openresolv os-prober pacman pcre pcre2 shadow systemd texinfo vte-common which xdg-user-dirs xdg-utils xfsprogs xorg-mkfontdir xorg-xpr xz Optional For : None Conflicts With : None Replaces : None Installed Size : 7.13 MiB Packager : Jan Alexander Steffens (heftig) Build Date : Tue 14 Feb 2017 01:16:51 PM UTC Install Date : Thu 24 Aug 2017 06:08:12 AM UTC Install Reason : Explicitly installed Install Script : No Validated By : Signature

DPKG Command : List Installed Packages On DEB Based Systems

We can use the DPKG command to get the list of installed packages on Debian based systems such as Ubuntu and LinuxMint.

DPKG stands for Debian Package is a tool to install, build, remove and manage Debian packages, but unlike other package management systems, it cannot automatically download and install packages or their dependencies.

$ dpkg -l or $ dpkg-query -l or $ dpkg --get-selections | grep -v deinstall Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold | Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend |/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad) ||/ Name Version Architecture Description +++-===============================================-=============================================-============-============================================================================================= ======================================================================== ii a11y-profile-manager-indicator 0.1.11-0ubuntu3 amd64 Accessibility Profile Manager - Unity desktop indicator ii account-plugin-facebook 0.13+17.04.20170314-0ubuntu1 all Online account plugin for Unity - Facebook ii account-plugin-flickr 0.13+17.04.20170314-0ubuntu1 all Online account plugin for Unity - Flickr ii account-plugin-google 0.13+17.04.20170314-0ubuntu1 all Online account plugin for Unity - Google ii accountsservice 0.6.42-0ubuntu2 amd64 query and manipulate user account information ii accountsservice-ubuntu-schemas 0.0.7+17.04.20161109-0ubuntu1 all AccountsService schemas for Ubuntu ii accountsservice-ubuntu-touch-schemas 0.0.7+17.04.20161109-0ubuntu1 all Transitional package for accountsservice-ubuntu-schemas ii acl 2.2.52-3 amd64 Access control list utilities ii acpi-support 0.142 amd64 scripts for handling many ACPI events ii acpid 1:2.0.26-1ubuntu2 amd64 Advanced Configuration and Power Interface event daemon ii activity-log-manager 0.9.7-0ubuntu25 amd64 blacklist configuration user interface for Zeitgeist ii address-book-service:amd64 0.1.2+17.04.20161124.1-0ubuntu1 amd64 Ubuntu contact service ii adduser 3.113+nmu3ubuntu5 all add and remove users and groups ii adium-theme-ubuntu 0.3.4-0ubuntu2 all Adium message style for Ubuntu ii adwaita-icon-theme 3.24.0-0ubuntu1 all default icon theme of GNOME (small subset) ii aisleriot 1:3.22.1-1ubuntu1 amd64 GNOME solitaire card game collection ii alsa-base 1.0.25+dfsg-0ubuntu5 all ALSA driver configuration files ii alsa-utils 1.1.3-1ubuntu1 amd64 Utilities for configuring and using ALSA ii anacron 2.3-23 amd64 cron-like program that doesn't go by time ii apache2 2.4.25-3ubuntu2.3 amd64 Apache HTTP Server ii apache2-bin 2.4.25-3ubuntu2.3 amd64 Apache HTTP Server (modules and other binary files) ii apache2-data 2.4.25-3ubuntu2.3 all Apache HTTP Server (common files) ii apache2-utils 2.4.25-3ubuntu2.3 amd64 Apache HTTP Server (utility programs for web servers) ii apg 2.2.3.dfsg.1-4 amd64 Automated Password Generator - Standalone version ii app-install-data 15.10 all Ubuntu applications (data files) ii app-install-data-partner 16.04 all Application Installer (data files for partner applications/repositories) ii apparmor 2.11.0-2ubuntu4 amd64 user-space parser utility for AppArmor ii appmenu-qt:amd64 0.2.7+14.04.20140305-0ubuntu2 amd64 application menu for Qt

APT Command : List Installed Packages On DEB Based Systems

Use the following APT command to get the list of installed packages on Debian based systems such as Ubuntu and LinuxMint.

APT (Advanced Packaging Tool), a higher level tool, is more commonly used than dpkg as it can fetch packages from remote locations and deal with complex package relations, such as dependency resolution.

$ apt-cache pkgnames or $ apt list --installed Listing... a11y-profile-manager-indicator/zesty,now 0.1.11-0ubuntu3 amd64 [installed,automatic] account-plugin-facebook/zesty,zesty,now 0.13+17.04.20170314-0ubuntu1 all [installed,automatic] account-plugin-flickr/zesty,zesty,now 0.13+17.04.20170314-0ubuntu1 all [installed,automatic] account-plugin-google/zesty,zesty,now 0.13+17.04.20170314-0ubuntu1 all [installed,automatic] accountsservice/zesty,now 0.6.42-0ubuntu2 amd64 [installed,automatic] accountsservice-ubuntu-schemas/zesty,zesty,now 0.0.7+17.04.20161109-0ubuntu1 all [installed,automatic] accountsservice-ubuntu-touch-schemas/zesty,zesty,now 0.0.7+17.04.20161109-0ubuntu1 all [installed,automatic] acl/zesty,now 2.2.52-3 amd64 [installed,automatic] acpi-support/zesty,now 0.142 amd64 [installed,automatic] acpid/zesty,now 1:2.0.26-1ubuntu2 amd64 [installed,automatic] activity-log-manager/zesty,now 0.9.7-0ubuntu25 amd64 [installed,automatic] address-book-service/zesty,now 0.1.2+17.04.20161124.1-0ubuntu1 amd64 [installed,automatic] adduser/zesty,zesty,now 3.113+nmu3ubuntu5 all [installed] adium-theme-ubuntu/zesty,zesty,now 0.3.4-0ubuntu2 all [installed,automatic] adwaita-icon-theme/zesty,zesty,now 3.24.0-0ubuntu1 all [installed,automatic] aisleriot/zesty,now 1:3.22.1-1ubuntu1 amd64 [installed,automatic] alsa-base/zesty,zesty,now 1.0.25+dfsg-0ubuntu5 all [installed,automatic] alsa-utils/zesty,now 1.1.3-1ubuntu1 amd64 [installed,automatic] anacron/zesty,now 2.3-23 amd64 [installed,automatic] apache2/zesty-updates,zesty-security,now 2.4.25-3ubuntu2.3 amd64 [installed] apache2-bin/zesty-updates,zesty-security,now 2.4.25-3ubuntu2.3 amd64 [installed,automatic] apache2-data/zesty-updates,zesty-updates,zesty-security,zesty-security,now 2.4.25-3ubuntu2.3 all [installed,automatic] apache2-utils/zesty-updates,zesty-security,now 2.4.25-3ubuntu2.3 amd64 [installed,automatic] apg/zesty,now 2.2.3.dfsg.1-4 amd64 [installed,automatic] app-install-data/zesty,zesty,now 15.10 all [installed,automatic] app-install-data-partner/zesty,zesty,now 16.04 all [installed,automatic] apparmor/zesty,now 2.11.0-2ubuntu4 amd64 [installed,automatic]

To view detailed information about particular package, run any of the below command.

$ dpkg -s firefox or $ apt show firefox or $ aptitude show firefox Package: firefox Version: 56.0+build6-0ubuntu0.17.04.2 Priority: optional Section: web Origin: Ubuntu Maintainer: Ubuntu Mozilla Team Bugs: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug Installed-Size: 172 MB Provides: gnome-www-browser, iceweasel, www-browser Depends: lsb-release, libatk1.0-0 (>= 1.12.4), libc6 (>= 2.18), libcairo-gobject2 (>= 1.10.0), libcairo2 (>= 1.10.0), libdbus-1-3 (>= 1.9.14), libdbus-glib-1-2 (>= 0.78), libfontconfig1 (>= 2.11.94), libfreetype6 (>= 2.2.1), libgcc1 (>= 1:4.2), libgdk-pixbuf2.0-0 (>= 2.22.0), libglib2.0-0 (>= 2.31.8), libgtk-3-0 (>= 3.4), libgtk2.0-0 (>= 2.14), libpango-1.0-0 (>= 1.22.0), libpangocairo-1.0-0 (>= 1.14.0), libstartup-notification0 (>= 0.8), libstdc++6 (>= 6), libx11-6, libx11-xcb1, libxcb-shm0, libxcb1, libxcomposite1 (>= 1:0.3-1), libxdamage1 (>= 1:1.1), libxext6, libxfixes3, libxrender1, libxt6 Recommends: xul-ext-ubufox, libcanberra0, libdbusmenu-glib4, libdbusmenu-gtk4 Suggests: fonts-lyx Replaces: kubuntu-firefox-installer Task: ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-gtk-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop, ubuntu-gnome-desktop, ubuntukylin-desktop, ubuntu-mate-core, ubuntu-mate-desktop Xul-Appid: {ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384} Supported: 9m Download-Size: 44.0 MB APT-Manual-Installed: no APT-Sources: http://in.archive.ubuntu.com/ubuntu zesty-updates/main amd64 Packages Description: Safe and easy web browser from Mozilla Firefox delivers safe, easy web browsing. A familiar user interface, enhanced security features including protection from online identity theft, and integrated search let you get the most out of the web.

How To Count Packages

Run the following command to count the list of packages installed on system.

$ rpm -qa --last | wc -l or $ yum list installed | wc -l or $ dnf list installed | wc -l or $ zypper se --installed-only | wc -l or $ pacman -Q | wc -l or $ dpkg -l | wc -l or $ apt list --installed | wc -l 2466

How To Export Installed Software To File

Just redirect the output to a file. The standard output stream will be redirected to the file only, it will not be visible in the terminal. If the file already exists, it gets overwritten.

$ rpm -qa --last > packages.txt or $ dnf list installed > packages.txt or $ zypper se --installed-only > packages.txt or $ pacman -Q > packages.txt or $ dpkg -l > packages.txt or $ apt list --installed > packages.txt