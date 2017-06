ps_mem – A Simple Python Script To Report Core Memory Usage Accurately In Linux

ps_mem is a simple python script which help us to get core memory usage accurately for a program in Linux. There are many utilities available in Linux to see memory usage such as free, vmstat, smem & top, etc,. but this utility bit different compare with others since its showing core memory usage accurately.

It’s calculating the sum of private & sum of shared memory against a program and giving total used RAM in more appropriate way, definitely it will help everyone to understand which program eating more RAM in system.

You can install the ps_mem utility in many ways, through package manager, pip and directly method (by running the ps_mem.py script). Make a note, it’s requires root privilege.

Also read the below suggested memory utilities.

Install ps_mem Via Package Manager

RHEL based system has the ps_mem utility in default repository, so we can easily install it through package manager.

For RHEL/CentOS, use yum Package Manager to install ps_mem package.

$ sudo yum install ps_mem

For Fedora, use dnf Package Manager to install ps_mem package.

$ sudo dnf install ps_mem

For Arch Linux, use pacman Package Manager to install ps_mem package.

$ sudo pacman -S ps_mem

Install ps_mem Via Pip

pip is a recommended tool for installing Python packages in Linux. Use pip command instead of package manager to get latest build. Make sure you should have install pip package on your system in order to use the pip package. If no, use distribution package manager and install python-pip package.

For Debian based systems.

$ sudo apt-get install python-pip

For RHEL/CentOS based systems.

$ sudo yum install python-pip

For Fedora

$ sudo dnf install python-pip

For openSUSE

$ sudo zypper install python-pip

For Arch Linux based systems

$ sudo pacman -S python-pip

Finally run the pip tool to install ps_mem on Linux.

$ sudo pip install ps_mem

Run ps_mem.py script directly

Alternatively we can run the ps_mem.ph script directly by downloading the file from developer github page.

$ git clone https://github.com/pixelb/ps_mem.git && cd ps_mem $ sudo python ps_mem.py

ps_mem Usage

Just run the ps_mem without any option to get core memory usage accurately for per program.

$ sudo ps_mem Private + Shared = RAM used Program 1.6 MiB + 438.5 KiB = 2.1 MiB packagekitd 1.7 MiB + 498.0 KiB = 2.1 MiB indicator-application-service 912.0 KiB + 1.3 MiB = 2.2 MiB window-stack-bridge 2.0 MiB + 350.5 KiB = 2.3 MiB gnome-keyring-daemon 1.8 MiB + 575.0 KiB = 2.3 MiB whoopsie 2.4 MiB + 304.5 KiB = 2.7 MiB systemd-journald 2.7 MiB + 157.5 KiB = 2.8 MiB ibus-engine-simple 2.7 MiB + 182.0 KiB = 2.9 MiB ibus-dconf 2.7 MiB + 332.5 KiB = 3.0 MiB NetworkManager 3.1 MiB + 169.5 KiB = 3.2 MiB polkitd 1.9 MiB + 1.7 MiB = 3.6 MiB systemd (2) 3.4 MiB + 172.5 KiB = 3.6 MiB deja-dup-monitor 2.9 MiB + 685.0 KiB = 3.6 MiB zeitgeist-datahub 2.9 MiB + 848.0 KiB = 3.7 MiB python2.7 3.5 MiB + 442.0 KiB = 4.0 MiB dbus-daemon (3) 3.2 MiB + 951.0 KiB = 4.1 MiB evolution-addressbook-factory 3.9 MiB + 435.0 KiB = 4.3 MiB lightdm (2) 3.7 MiB + 826.5 KiB = 4.5 MiB polkit-gnome-authentication-agent-1 3.7 MiB + 853.0 KiB = 4.6 MiB unity-fallback-mount-helper 3.7 MiB + 884.0 KiB = 4.6 MiB ibus-x11 4.1 MiB + 590.5 KiB = 4.6 MiB indicator-sound-service 4.5 MiB + 167.0 KiB = 4.7 MiB udisksd 4.3 MiB + 571.0 KiB = 4.9 MiB gnome-session-binary 4.5 MiB + 519.0 KiB = 5.0 MiB zeitgeist-fts 4.2 MiB + 900.5 KiB = 5.1 MiB indicator-printers-service 4.1 MiB + 1.0 MiB = 5.1 MiB bash (2) 3.9 MiB + 1.2 MiB = 5.2 MiB update-notifier 4.8 MiB + 426.0 KiB = 5.2 MiB pulseaudio 4.5 MiB + 1.5 MiB = 6.0 MiB url-dispatcher 4.3 MiB + 1.7 MiB = 6.0 MiB python3.5 5.2 MiB + 856.5 KiB = 6.1 MiB evolution-addressbook-factory-subprocess 5.6 MiB + 494.5 KiB = 6.1 MiB colord 5.0 MiB + 1.2 MiB = 6.2 MiB bamfdaemon 5.7 MiB + 1.1 MiB = 6.8 MiB evolution-source-registry 5.6 MiB + 1.3 MiB = 6.9 MiB indicator-keyboard-service 5.5 MiB + 1.5 MiB = 7.1 MiB ibus-ui-gtk3 5.4 MiB + 1.8 MiB = 7.2 MiB notify-osd 6.3 MiB + 1.1 MiB = 7.4 MiB nm-applet 6.4 MiB + 1.4 MiB = 7.8 MiB evolution-calendar-factory 6.3 MiB + 1.5 MiB = 7.8 MiB hud-service 6.5 MiB + 1.5 MiB = 8.0 MiB unity-panel-service 8.2 MiB + 1.8 MiB = 10.0 MiB unity-settings-daemon 11.1 MiB + 126.5 KiB = 11.2 MiB snapd 8.2 MiB + 3.0 MiB = 11.2 MiB indicator-datetime-service 10.3 MiB + 1.7 MiB = 12.0 MiB evolution-calendar-factory-subprocess (2) 12.5 MiB + 2.8 MiB = 15.3 MiB redshift-gtk 14.5 MiB + 1.8 MiB = 16.3 MiB fluxgui 13.5 MiB + 2.9 MiB = 16.4 MiB gnome-terminal-server 12.7 MiB + 7.6 MiB = 20.4 MiB apache2 (6) 20.8 MiB + 503.0 KiB = 21.3 MiB fwupd 22.8 MiB + 70.0 KiB = 22.9 MiB collectl 22.2 MiB + 10.8 MiB = 33.0 MiB nautilus 70.9 MiB + 1.5 MiB = 72.4 MiB gnome-software 97.9 MiB + 24.8 MiB = 122.8 MiB Xorg 131.9 MiB + 168.0 KiB = 132.1 MiB mysqld 222.1 MiB + 9.4 MiB = 231.5 MiB compiz 286.2 MiB + 11.8 MiB = 298.0 MiB firefox --------------------------------- 1.3 GiB =================================

To print an output with full path.

$ sudo ps_mem -s Private + Shared = RAM used Program 3.2 MiB + 951.0 KiB = 4.1 MiB /usr/lib/evolution/evolution-addressbook-factory 3.7 MiB + 826.5 KiB = 4.5 MiB /usr/lib/policykit-1-gnome/polkit-gnome-authentication-agent-1 3.7 MiB + 853.0 KiB = 4.6 MiB /usr/lib/unity-settings-daemon/unity-fallback-mount-helper 3.7 MiB + 884.0 KiB = 4.6 MiB /usr/lib/ibus/ibus-x11 --kill-daemon 4.1 MiB + 590.5 KiB = 4.6 MiB /usr/lib/x86_64-linux-gnu/indicator-sound/indicator-sound-service 4.5 MiB + 167.0 KiB = 4.7 MiB /usr/lib/udisks2/udisksd --no-debug 4.3 MiB + 571.0 KiB = 4.9 MiB /usr/lib/gnome-session/gnome-session-binary --session=ubuntu 4.5 MiB + 519.0 KiB = 5.0 MiB /usr/lib/x86_64-linux-gnu/zeitgeist-fts 4.2 MiB + 900.5 KiB = 5.1 MiB /usr/lib/x86_64-linux-gnu/indicator-printers/indicator-printers-service 4.1 MiB + 1.0 MiB = 5.1 MiB bash (2) 3.9 MiB + 1.2 MiB = 5.2 MiB update-notifier 4.8 MiB + 426.0 KiB = 5.2 MiB /usr/bin/pulseaudio --start --log-target=syslog 5.0 MiB + 863.0 KiB = 5.9 MiB /usr/lib/evolution/evolution-calendar-factory-subprocess --factory local --bus-name org.gnome.evolution.dataserver.Subprocess.Backend.Calendarx2573x3 --own-path /org/gnome/evolution/dataserver/Subprocess/Backend/Calendar/2573/3 4.5 MiB + 1.5 MiB = 6.0 MiB /usr/lib/x86_64-linux-gnu/url-dispatcher/url-dispatcher 4.3 MiB + 1.7 MiB = 6.0 MiB python3 -v 5.2 MiB + 856.5 KiB = 6.1 MiB /usr/lib/evolution/evolution-addressbook-factory-subprocess --factory local --bus-name org.gnome.evolution.dataserver.Subprocess.Backend.AddressBookx2637x2 --own-path /org/gnome/evolution/dataserver/Subprocess/Backend/AddressBook/2637/2 5.6 MiB + 494.5 KiB = 6.1 MiB /usr/lib/colord/colord 5.2 MiB + 913.0 KiB = 6.1 MiB /usr/lib/evolution/evolution-calendar-factory-subprocess --factory contacts --bus-name org.gnome.evolution.dataserver.Subprocess.Backend.Calendarx2573x2 --own-path /org/gnome/evolution/dataserver/Subprocess/Backend/Calendar/2573/2 5.0 MiB + 1.2 MiB = 6.2 MiB /usr/lib/x86_64-linux-gnu/bamf/bamfdaemon 5.7 MiB + 1.1 MiB = 6.8 MiB /usr/lib/evolution/evolution-source-registry 5.6 MiB + 1.3 MiB = 6.9 MiB /usr/lib/x86_64-linux-gnu/indicator-keyboard/indicator-keyboard-service --use-gtk 5.5 MiB + 1.5 MiB = 7.1 MiB /usr/lib/ibus/ibus-ui-gtk3 5.4 MiB + 1.8 MiB = 7.2 MiB /usr/lib/x86_64-linux-gnu/notify-osd 6.3 MiB + 1.1 MiB = 7.4 MiB nm-applet 6.4 MiB + 1.4 MiB = 7.8 MiB /usr/lib/evolution/evolution-calendar-factory 6.3 MiB + 1.5 MiB = 7.8 MiB /usr/lib/x86_64-linux-gnu/hud/hud-service 6.5 MiB + 1.5 MiB = 8.0 MiB /usr/lib/x86_64-linux-gnu/unity/unity-panel-service 8.2 MiB + 1.8 MiB = 10.0 MiB /usr/lib/unity-settings-daemon/unity-settings-daemon 11.1 MiB + 126.5 KiB = 11.2 MiB /usr/lib/snapd/snapd 8.2 MiB + 3.0 MiB = 11.2 MiB /usr/lib/x86_64-linux-gnu/indicator-datetime/indicator-datetime-service 12.5 MiB + 2.8 MiB = 15.3 MiB /usr/bin/python3 /usr/bin/redshift-gtk 14.5 MiB + 1.8 MiB = 16.3 MiB /usr/bin/python /usr/bin/fluxgui 13.6 MiB + 2.9 MiB = 16.4 MiB /usr/lib/gnome-terminal/gnome-terminal-server 12.7 MiB + 7.6 MiB = 20.4 MiB /usr/sbin/apache2 -k start (6) 20.8 MiB + 503.0 KiB = 21.3 MiB /usr/lib/x86_64-linux-gnu/fwupd/fwupd 22.8 MiB + 70.0 KiB = 22.9 MiB /usr/bin/perl -w /usr/bin/collectl -D 22.2 MiB + 10.8 MiB = 33.0 MiB nautilus -n 70.9 MiB + 1.5 MiB = 72.4 MiB /usr/bin/gnome-software --gapplication-service 97.9 MiB + 24.8 MiB = 122.8 MiB /usr/lib/xorg/Xorg -core :0 -seat seat0 -auth /var/run/lightdm/root/:0 -nolisten tcp vt7 -novtswitch 131.9 MiB + 168.0 KiB = 132.1 MiB /usr/sbin/mysqld 222.1 MiB + 9.4 MiB = 231.5 MiB /usr/bin/compiz 286.2 MiB + 11.8 MiB = 298.1 MiB /usr/lib/firefox/firefox --------------------------------- 1.3 GiB =================================

Only show memory usage PIDs in the specified list

$ sudo ps_mem -p 2886,4386 Private + Shared = RAM used Program 13.5 MiB + 2.9 MiB = 16.4 MiB gnome-terminal-server 286.2 MiB + 11.8 MiB = 298.0 MiB firefox --------------------------------- 314.4 MiB =================================

To print process memory in every N seconds. The following command reports memory usage in every 2 seconds.

$ sudo ps_mem w 2

To show only total memory.

$ sudo ps_mem -t 1329884160